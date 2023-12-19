"Ця війна на довго": командир "Азова" Прокопенко закликав українців зняти рожеві окуляри

Будь які "перемир’я" або "домовленості" — будуть черговим тайм-аутом для Росії, впевнений він.

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") розвіяв ілюзії українців, що Росія коли-небудь відмовиться від України. На його думку, ця "війна надовго", тому потрібно "взяти до рук зброю" та захищати свою країну.

Про це командир легендарної бригади написав на сторінці у фейсбук.

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"Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь які "перемир’я" або "домовленості" — будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надцюлдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність", - попередив він.

Він впевнений, що "чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є".

"Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років", - зауважив він.

"Редіс" закликав зробити "свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни", оскільки "ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, ЗСУ тримають позиції на лівобережжі Дніпра, росіяни намагаються захопити Авдіївку.