Ця війна перепише всі військові підручники: Жданов розповів про реальні витрати боєприпасів обох сторін

Війна Росії проти України перепише всі військові підручники: від тактики до оперативного мистецтва, тому що події на фронті наразі зламали багато норм та шаблонів ведення боїв.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час ефіру 6 березня.

"Наприклад, витрата боєприпасів тієї ж артилерії була розрахована на те, що відпрацювавши по цілі норму боєприпасів, цю ціль буде або придушено, або знищено. Якщо її знищено, повторний обстріл проводити не треба. Якщо придушено, то може бути методичний вогонь. Відповідно витрати боєприпасів зменшуються. 100-200 снарядів на весь опорний пункт - це норма", - зазначив Жданов.

За його словами, під час широкомасштабної війни в Україні з'ясувалося, що артилерія працює цілодобово. В армії РФ витрата сягає до 70 тис. снарядів на добу. А виробнича потужність РФ становить 4 тис. снарядів на добу.

Щодо української армії, то наші бійці сьогодні витрачають 5-6 тис. снарядів на добу.

"І ми ще говоримо, що у нас жорсткі ліміти боєприпасів. Ми просимо весь ЄС дати нам 250 тис. снарядів на місяць, а вони дають лише 100. При тому, що ми оченуємо свою норму 350 тис., щоб виконувати свої завдання на полі бою", - додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують утримувати Бахмут Донецької області, щоб виснажити ворога та підготувати початок для контрнаступу української армії.

У Британії надали розвдзвіт, що зазначає: ЗСУ зміцнюють Бахмут елітними підрозділами.

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