Ця війна розставить крапки над "і": Подоляк – про роль України у світі та про тактику активної оборони

Росія ціннісно вже програла. Ця країна повертається за залізну завісу, а це важливо для глобальної безпеки світу.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"Є велика країна, яка певний час рахувала себе виключно потужною державою, яка може вести одночасно 5 воєн в інших країнах і захоплювати їхню територію. Сьогодні вона зайшла в Україну. Масштабно зайшла. Це понад 250 тисяч людей. Це величезна армія. І де вони сьогодні знаходяться? Там, де і починали", – зазначив Подоляк.

Він також наголосив на тактиці активної оборони, яку застосовують ЗСУ. Це дозволяє знищувати живу силу і техніку ворога. Це дозволяє довести світові, що Україна набагато потужніша, ніж вважали на початку війни, і тому треба допомагати Україні.

За словами радника керівника Офісу президента, репутація Росії, навіть у військовому сенсі, також знищена саме в Україні та завдяки їй.

"Доведено, що ця армія архаїчна, що її техніка архаїчна. Росія буде втрачати ринок збуту зброї, тому що купляти таку зброю немає сенсу", – зазначив Подоляк.

Він нагадав, що росіяни не просуваються тут. Вони отримають зростальну кількість втрат, в тому числі, в Криму. А там проукраїнські люди розуміють, що можна проявляти свої протестні настрої і збільшувати панічні настрої у росіян. Це дуже важлива математика і психологія війни.

"Ця війна масштабна. Такої війни давно не було. Вона має розставити крапки над "і": хто по який бік – добра чи зла – буде знаходитися", – зазначив Подоляк.

За його словами, Росія ціннісно вже програла. І ключове – Росія повертається за залізну завісу.

"А це важливо для глобальної безпеки. Це фантастична роль, яку відіграє Україна. Певний час існувала думка, що з Росією треба вести дипломатичні відносини. Але сьогодні консенсуально вирішено, що Росія має програти", – завершив Подоляк.

Нагадаємо, що українська розвідка терміново просить кримчан повідомляти деталі щодо баз і переміщень військ РФ. Отже, як це зробити.

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