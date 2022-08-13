"Ця вся шваль втекла": розвідка перехопила розмову окупанта, який скаржиться на "вал" відмовників

Українська розвідка перехопила телефонну розмову російського військового, який скаржиться на велику кількість відмовників серед окупантів, що воюють проти України.
Відомо, що цей загарбник перебував у Харківській області та розповів про стан набору особового складу до збройних сил Росії.
Відповідний аудіозапис ГУР Міноборони України опублікувало в Мережі.
"У мене від взводу залишилося 11 людей, має бути 30. У нас батальйон – 320 осіб, нас – 52. Ну, відмовники. Не тільки поранені та вбиті, відмовників, с*ка, вал просто. Вони коли розкрили набори без усілякого віку, без статей, без медоглядів, сюди повалила одна шваль. Ця вся шваль втекла після перших двох обстрілів", – бідкається окупант.
"Зараз тут залишились одні ветерани і "діти" з характером. Ну, в сенсі діти – є тут 20-річні, 25-річні, які от фільмів передивилися. Пропаганда працює", – зауважив російський військовий.
У розмові він також розповів про географію солдатів, які є у підрозділі, виділивши відсутність людей з окупованого Криму.
Нагадаємо, за даними останніх оцінок розвідки та військових зі США, близько 500 російських окупантів щодня гинуть або отримують поранення на фронті.
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