"Цю війну може зупинити той, хто її розпочав": Зеленський пояснив, чому наполягав на перемовинах з Путіним

"Цю війну може зупинити той, хто її розпочав": Зеленський пояснив, чому наполягав на перемовинах з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни - не дасть бажаного результату.

Президент України Володимир Зеленський наполягав з самого початку на перемовинах з лідером РФ, тому що вважає, що будь-які формати щодо зустрічей через посередників з Росією , або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни - не дасть бажаного результату.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав", - додав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з РФ з кожним днем втрачається.

Читайте також: