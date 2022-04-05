"Да валите их всех нах*й!": СБУ перехоплює розмови окупантів, де ті отримують команди розстрілювати цивільних

Водночас загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Служба безпеки України перехоплює розмови окупантів, які отримують команди розстрілювати цивільних.

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!" – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів. Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти щось лепечуть про "постановки". Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати!", - наголошується у повідомленні.

Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.

"…их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…", – говорить окупант.

"Що ж, слава нашим ЗСУ, які дають геройську відсіч ординцям! І нас, дійсно, багато – бо проти загарбників постає вся Україна!", - наголошується у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, український журналіст і телеведучий Дмитро Комаров поділився моторошним відео із розстріляними машинами людей, які намагалися евакуюватися.

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