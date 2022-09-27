Дадуть дві гранати, сухарі та кинуть на убій: військовий експерт оцінив, чи можуть новомобілізовані росіяни змінити перебіг війни

За його словами, російське керівництво не планує проводити жодної підготовки, Кремль кидає мобілізованих "на убій" Збройним силам України.

Про це Петро Черник розповів на Youtube-каналі ТСН.

Також читайте Військовий експерт розповів, якими будуть наслідки ядерного удару та чи можна їм запобігти

"Лінію фронту не переламають. Бо це буде дуже низькопробний матеріал. Жодної підготовки не буде, їх взують в керзаки, дадуть гвинтовну "Мосіна" на чотири снаряди, дві гранати, можливо, РПГ 18 "Муху", які виготовили в СРСР, дадуть жменьку сухарів, лопатку, яка вважаються для них зброєю, і кинуть на убій. Однак цей біоматеріал доведеться "перемолювати" доволі довго", - сказав

Він нагадав, що 24 лютого російська армія наступала на Україну із майже 200 тис. військом, яке українські сили уже фактично перебили.

"Ми одне вже перемололи. Одне вже є заміщене, але вони ще є на нашій території. Ми з ними досі б'ємося", - додав Черник.

Нагадаємо, у соціальній мережі розміщують відео, як українські військові вигнали російських окупантів із села Коровій Яр Донецької області. Поки підтвердження цієї інформації від офіційних представників немає.