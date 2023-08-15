"Дала прикурити радянським системам": у Міноборони розповіли, як гаубиця "три сокири" нищить ворога

Українські воїни використовують легку буксирувану гаубицю британсько-американської розробки Lightweight Towed Howitzer M777 у війні проти російських загарбників.

Про особливості гаубиці розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Краща за радянські системи

За її словами, М777 за параметрами у рази краща, ніж радянські системи, при цьому легка у роботі.

ЗСУ ж називають цю артилерійську систему "три сокири" за три сімки у назві.

ЗСУ використовують гаубицю М777 на фронті

"М777 здатна "рубати" від 5 до 2 пострілів на хвилину в залежності від інтенсивності бойових дій. Максимальна дальність вогню складає 40 км", - зазначила Маляр.

Самі ж артилеристи кажуть, що гаубиця у роботі майже вдвічі легша за "Гіацинт-Б", тут все легше виставляється та краще продумано.

"Так, М777 є простою, але напрочуд ефективною в роботі. Нею простіше оперувати, змінювати напрямки. Також є можливість швидше працювати по різних цілях та влучніше вести вогонь", - йдеться у повідомленні.

Нищить логістику росіян

Вперше артилерійська система зʼявилася на українському фронті у травні 2022 року.

"В бою М777 дала "прикурити" радянським системам. Вона випереджає їх по всім параметрам: точність і дальність пострілу вища, мобільність та ергономіка краща. А б'ють "три сокири" в два рази болючіше завдяки майже 11 кг вибухової речовини проти 6 кг у 152-мм радянських снарядах. Тобто розлітаються орки ще далі та ще вище", - написала Маляр.

ЗСУ використовують гаубицю М777 на фронті

Зокрема, гаубиця допомогла у знищенні росіян біля Білогорівки в Луганській області: 5 прямих влучань = 40 одиниць спаленої техніки. Крім того, вогнем М777 знищили близько 400 загарбників та 100 одиниць техніки при форсуванні окупантами Сіверського Донця.

Також читайте Удар по військовій базі у Маріуполі: ЗСУ знищили понад десяток окупантів

"Зараз гаубиця повністю "влилася" в українську артилерійську родину. Для артилеристів ЗСУ вона вже "своя". Удень підрозділ з М777 частіше працює з "пташкою" БПЛА і корегуванням. Уночі відпрацьовує планові цілі", - повідомила Маляр.

За цей час українські артилеристи уже навчилися обслуговувати М777 та лагодити невеличкі несправності на місці. Вивчивши усі нюанси та характеристики своєї гармати, проблем з "мінусуванням" росіян немає.

"Останнім часом для Перемоги працюють ще більш активно, снарядів М777 не шкодує. А коригувальники одразу доповідають - постріл влучний: розташування особового складу загарбників більше немає", - додала вона.

Раніше ми розповідали про українську самохідну гаубицю "Богдана", яку взяли на озброєння ЗСУ. Саме ця САУ брала участь у звільненні острова Зміїний.

Українська гаубиця "Богдана" - вже на озброєнні ЗСУ

Читайте також: