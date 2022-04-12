"Далекий схід Росії чекає на вас!": депортованим до РФ жителям Маріуполя роздають листівки (фото)

"Далекий схід Росії чекає на вас!": депортованим до РФ жителям Маріуполя роздають листівки (фото)

Окупанти обіцяють насильно вивезеним українцям громадянство РФ, безкоштовні землі, низьку іпотеку та гроші.

Депортованим до Росії жителям блокадного Маріуполя окупанти роздають листівки, де написані перспективи життя на далекому сході країни-агресорки.

Відповідне фото опублікував УНІАН.

"Далекий схід Росії чекає на вас! Особливі умови для учасників Держпрограми переселення співвітчизників з-за кордону, які вибрали для життя далекосхідні регіони РФ", - йдеться у листівці.

Окупанти обіцяють насильно вивезеним українцям прискорене отримання російського громадянства, безкоштовні землі, низьку іпотеку та гроші.

Нагадаємо, понад 90% Маріуполя зруйновано, приблизно 120 тисяч мирних жителів, які залишаються у місті, гостро потребують їжі, води, тепла та зв'язку. Попри те, що Маріуполь сьогодні є найгарячішою точкою на мапі України, де постійно йдуть бої, а ворог не полишає прагнень взяти його під свій контроль, місто тримає оборону.

Фото: Уніан

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