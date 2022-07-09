Далекобійна зброя від США та орієнтовний час візитів Папи Римського: головні новини ночі 9 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 9 липня:
- У пакеті військової допомоги США передбачене сучасне американське озброєння, яке допоможе ЗСУ знищувати логістику російської армії. Читати далі –>
- Папа Римський Франциск може приїхати з візитами до України та Росії вже в серпні. Читати далі –>
- Верховна Рада послабила антикорупційне законодавство, щоб допомоги українській армії та жертвам війни. Читати далі –>
- Американський підприємець Ілон Маск Twitter заявив про розірвання договору на купівлю соцмережі Twitter за 44 млрд доларів. Читати далі –>
- Українські захисники двічі за добу завдали авіаудару по району скупчення російських військ поблизу Снігурівки, що на Миколаївщині. Читати далі –>
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