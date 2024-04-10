Далекобійні дрони та роботизовані наземні платформи: Федоров приголомшив заявою

В Україні бережуть життя людей і нам потрібно, щоб воювали технології на полі бою.

Виробництво далекобійних дронів в Україні постійно збільшується, а незабаром очікується бум наземних платформ.

Про це повідомив в ефірі ТСН в рамках телемарафону віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Це лише початок”: секрети виробництва дронів

“Якщо порівнювати з 2022 роком, результат за 2023 рік — там було у сто разів більше виробництво. І воно було збільшене за останні пів року. Цього року ще в багато разів буде збільшене виробництво. Зараз вже важлива якість цих дронів, технології, які використовуються тощо”, — зазначив Федоров.

За його словами, є зростання по кожній з категорій — від FPV-дронів до далекобійних: “Ми зараз сфокусовані на РЕБ, наземних платформах і на дронах по типу “Ланцет”, які з функцією донаведення бʼють на дистанцію 40 км”.

Що стосується далекобійних дронів, то дійсно виробництво збільшується постійно, зауважив міністр цифрової трансформації України.

“Взагалі наш підхід полягає в тому, щоб максимально відкрити ринок і дати можливості компаніям між собою конкурувати. Ми бачимо, що спершу були дрони на 300 км, потім 500-700, далі 1000, зараз бачимо більше 1000. Насправді це лише початок розвитку цієї індустрії”, — каже Федоров.

Він додав, що зараз зʼявляється все більше спецпідрозділів, які навчилися використовувати ці дрони, які дають якісний зворотний звʼязок, що потрібно покращити. “Тому ми знаходимося тільки на початку розвитку цього ринку. Ми створили всі необхідні умови — прибрали податки на компоненти, спростили контрактування. Але тепер найголовніше, щоб продукт продовжував розвиватися”, — наголосив міністр.

Американські безпілотники програють українським

Американська компанія Skydio стурбована, що їхні безпілотники не виправдали очікувань у боротьбі проти російських військ в Україні. Українські ж безпілотники зарекомендували себе значно краще. Що цьому сприяло, пояснює Михайло Федоров: “Тут є дві головні речі: перша — відкриття ринку, тобто конкуренція між компаніями, а не монополізація цієї галузі; друга — у нас є цикл зворотного звʼязку від тих, хто застосовує ці дрони”.

“Наприклад, на певних ділянках фронту дрони, які вчора літали, вже сьогодні на тій частоті не можуть літати і потрібно використовувати інший звʼязок. А це, можливо, взагалі інші дрони. І це впливає на логістику і на багато інших процесів. Тому цей зворотний звʼязок з фронтом, те, що ми знаходимося в режимі реальної важкої війни, дає змогу розвиватися технологіям щодня. Тому дрони, які виробляють інші країни, можуть за місяць відстати на кілька поколінь по деяким компонентам”, — додав міністр.

Сьогодні війна відбувається в режимі реального часу і потрібно конкурувати. Тільки ринкова економіка і конкуренція наших підприємців здатна генерувати такі інновації, підкреслив Федоров.

“Безповоротний тренд”: очікується бум наземних платформ

Міністр цифрової трансформації повідомив, що незабаром відбудеться бум наземних платформ.

“Ми створили проєкт Brave1 — це кластер, де збираються всі ідеї, туди можуть подати заявку різні стартапи або вже діючі середні чи великі компанії. У нас зараз є пріоритет — з одного боку РЕБ, а з іншого наземні платформи. Найближчими тижнями ми законтрактуємо велику кількість цих наземних платформ. Я впевнений, що через пів року ситуація буде така, як з дронами. Тобто ми будемо бачити 20-30% контенту, який буде генеруватися з поля бою, як дії реальних наземних платформ”, — розповів Федоров.

Він зазначив, що бум наземних платформ відбудеться, адже це безповоротний тренд. “Ми бережемо життя людей і нам потрібно, щоб воювали технології на полі бою. Роботизація є єдиним шляхом допомогти зберегти більше життів і бути більш влучними. Тому дійсно ми будемо зараз наші зусилля переключати максимально на наземні платформи, бо бачимо в цьому точку розвитку і великі можливості”, — наголосив міністр.

“Найближчим часом будуть укладені контракти щодо наземних платформ, далі буде зворотний звʼязок, тестування і масштабування найкращих рішень. Думаю, за пів року ми цю вправу пройдемо”, — резюмував він.

Є-підприємець, унікальні дрони, питання Starlink і проблеми грального бізнесу – розмова з Федоровим

Нагадаємо, воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила впритул до лінії фронту облаштували майстерню з виготовлення смертельних дронів для окупантів, щоб безперервно перекривати нестачу боєприпасів для української артилерії.

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