Далекобійні удари по РФ: чим було уражено важливі об’єкти на території держави-агресорки

У ніч проти 11 грудня у Брянській області було уражено об'єкт нафтопроводу "Дружба" та авіапідприємство у Ростовській області.

Для ураження стратегічних для держави-агресорки обʼєктів на території Брянської та Ростовської областей РФ, Сили оборони України могли застосувати власні далекобійні дрони.

Таку думку висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, однозначної відповіді щодо засобів ураження немає, оскільки в українському арсеналі їх стає дедалі більше.

“Окрім далекобійних дронів, таких як "Лютий", могли використовувати дрони-ракети, про які оголосив президент України, наприклад, "Паляниця". Не виключається можливість застосування [для ударів] по подібних об'єктах нових дронів", - зазначив він.

Відомо, що у ніч проти 11 грудня у Брянській області було уражено об'єкт нафтопроводу "Дружба", який використовується не лише для експорту нафти з Росії, але й для забезпечення пальним російської армії.

Окрім того, у Ростовській області було завдано удару по авіаційному підприємству імені Берієва.

"Там зберігалися бомбардувальники Ту-95, які були переобладнані для використання ракет Х-101 замість Х-555. Завод імені Берієва також підтримує технічну експлуатацію літаків ДРЛС Російської Федерації А-50, які відіграють важливу роль в організації терористичних ударів по Україні", - пояснив доцільність цього удару Рябих.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило, що Сили оборони України здійснили атаку шістьма ракетами ATACMS на військовий аеродром у Ростовській області, зазначивши, що “це не залишиться без відповіді”.

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