Далекобійники Росії на межі краху, і доб’є їх загальне зубожіння – про це говорять навіть ЗМП РФ

Російські далекобійники масово припинають свої вантажівки в гаражах, бо через санкції та скорочення імпорту возити нічого.

Якщо ж робота і є, то за неї платять дріб’язок, якого не вистачає навіть на пальне. Транспортні компанії одна за одною оголошують про банкрутство та закриття. А про кризу галузі, попри цензуру, вже не мовчать навіть російські ЗМП (засоби масової пропаганди – ред.), йдеться в ТСН.

Вони сотнями тисяч їздили до Європи за товарами і заробляли пристойні гроші, та вмить стали майже безробітними. Європейські санкції створили кризу в логістичній галузі РФ щонайменше на пів року. Кожен другий товар, який імпортувався до РФ, везли саме зі старого континенту. Дві третини – їхало на вантажівках. Через санкції обсяги перевезень зменшилися у рази.

«До завершення війни, а вона не завершиться до кінця літа – початку осені, до цього часу про російські перевезення взагалі не доводиться говорити. Будь-які російські компанії чи іноземні компанії в Росії. Дуже суттєво скоротився імпорт.

Лише у Краснодарському краї в травні вантажоперевезення скоротилися вполовину. Схожа ситуація – по всій країні», – каже економіст Борис Кушнірук.

«Зараз картина така, що у Москві вантажів немає. Водії по п'ять діб простоюють і готові виїхати за ставками, які були ще 2008 року. За будь-які гроші», – кажуть тамтешні перевізники.

Відтак заробітки далекобійників теж упали удвічі: зі ста тисяч рублів на місяць до п’ятдесяти, це близько 17 тисяч гривень. Витрати на обслуговування машин, навпаки, – шалено зросли, а запчастини через санкції в дефіциті.

Натомість європейські перевізники через різке навантаження підняли фрахт на доставку товарів до Росії. За перевезення фури фруктів з Іспанії нині просять десять тисяч євро замість колишніх чотирьох. Це, звісно, позначається на кінцевому споживачеві.

«Навіть не питання в ціні, а питання в тому, що ці товари не постачаються. Тобто на заводи, на підприємства не постачається необхідна сировина, не постачається продукція, не постачається товар до магазину, і вони просто зникають, бо везти таким чином вже просто невигідно. По вартості – так, ціни зросли», – каже директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Запроваджувати контрсанкції і не пускати європейські фури Росія не поспішає, бо для цього доведеться перевантажувати їх на кордонах. Відповідної інфраструктури немає, утворяться черги, а вартість доправлення зросте ще більше. На ці граблі вже наступили білоруси. Тепер європейці взагалі відмовляються до них їхати або ж роблять це за шалені гроші – простоювати на кордоні по 5-6 днів, чекаючи на перевантаження причепа, ніхто не хоче. Кризу в логістичній галузі Росії вже не обходять навіть місцеві ЗМП.

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Нині єдина надія РФ – наземне доправлення товарів з Китаю. Щоб збільшити потік, у Приамур’ї навіть скасували плату за проїзд у сто доларів для вантажівок новим мостом через річку Амур. Хоча його будували, як комерційний об’єкт, майже 27 років. Ба більше, заради фур переправою обмежили проїзд іншого транспорту. Утім, повноцінного імпортозаміщення у росіян і так не вийде. Чималий перелік товарів, приміром, високоточна електроніка, під забороною продажу до Росії. Навряд чи Піднебесна, попри всю лояльність до Кремля, захоче теж опинитися під санкціями.

«Компенсувати ці транспортні потоки з Китаю можливо. Але треба розуміти, що і Китай не хоче потрапити під вторинні санкції, тому, відповідно, він не нарощує в тих обсягах, на які розраховувала Росія. Тому Китай не може компенсувати в обсягах, в яких споживала Росія», – додає Ілля Несходовський.

До того ж, навіть в обмеженій кількості Китай готовий постачати далеко не все, а лише ті товари, які не викличуть запитань у західних партнерів. «Не бажаючи потрапити під санкції, вони не постачають продукцію подвійного призначення. Наприклад, ті ж телефони – замість того, щоб нарощувати їхній продаж – вони зменшилися», – каже директор інституту соціально-економічної трансформації.

Тож, за прогнозами експертів, на ринку перевезень залишаться тільки великі гравці, які мають фінансову подушку та зможуть залучити кредитні кошти. Майже мільйонна армія російських далекобійників зменшиться щонайменше удвічі. А доб’є галузь загальне зубожіння, бо немає сенсу возити товар, який нікому купувати.

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