Дали 24 години: у Рівному чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік

Мер міста наголосив, що обов'язок кожного чоловіка — стати на захист своєї держави, як далеко від рідного дому він би не був.

У Рівному чоловіки, які приїздять до міста з регіонів, де ведуться бойові дії, повинні стати на військовий облік у центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військомати — Ред.).

Про це заявив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Чоловіки, які приїхали до Рівного зі Сходу, Півдня чи Півночі України, мають протягом 24-х годин з’явитися у військкомат та записатися до лав Тероборони або ЗСУ. Захищати країну мають усі без винятку і незалежно, з якого регіону ви приїхали до нас", — сказав мер.

Третяк наголосив, що обов'язок кожного чоловіка — стати на захист своєї держави, як далеко від рідного дому він би не був.

Раніше у Львівській області чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік. А у В Івано-Франківську вводять обов'язкову реєстрацію переселенців, яка необхідна для військового обліку чоловіків.

ТСН.ua