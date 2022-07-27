"Далі буде": Данілов показав руйнування на Антонівському мосту (фото)

Він зазначив, що це ще не кінець та анонсування продовження руйнування важливих для окупантів переправ.

Про це Данілов написав у соціальних мережах.

"Мости нашої перемоги. Далі буде", - написав Данілов.

Нагадаємо, ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було.

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. В результаті переправа стала непридатною для використання.

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