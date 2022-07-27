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"Далі буде": Данілов показав руйнування на Антонівському мосту (фото)

Дата публікації
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13к
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"Далі буде": Данілов показав руйнування на Антонівському мосту (фото)

Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов показав руйнування на Антонівському мосту.

Він зазначив, що це ще не кінець та анонсування продовження руйнування важливих для окупантів переправ. 

Про це Данілов написав у соціальних мережах. 

"Мости нашої перемоги. Далі буде", - написав Данілов. 

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Нагадаємо, ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було. 

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі  всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.  В результаті переправа стала непридатною для використання

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