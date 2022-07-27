"Далі буде": Данілов показав руйнування на Антонівському мосту (фото)

Секретар РНБО Олексій Данілов показав руйнування на Антонівському мосту.
Він зазначив, що це ще не кінець та анонсування продовження руйнування важливих для окупантів переправ.
Про це Данілов написав у соціальних мережах.
"Мости нашої перемоги. Далі буде", - написав Данілов.
Нагадаємо, ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було.
Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. В результаті переправа стала непридатною для використання.
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