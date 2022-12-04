"Далі буде "Капітан Україна": у Міноборони висміяли пропагандистів за заяви про "клонованих воїнів ЗСУ"

У Міноборони поцікавились, яку ще маячню придумають у Росії.

Міністерство оборони України висміяло заяви російських пропагандистів про "клонованих воїнів ЗСУ". Там зазначили, що маразм російської пропаганди немає меж.

Про це Міноборони написало у Twitter.

"Минулої весни російська пропаганда розповідала про генетично модифікованих українських голубів. Тепер конспірологічні теорії про "клонованих" українських солдатів. Далі будуть "суперсолдати", генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні. Кожен солдат ЗСУ - супергерой", - наголосили у відомстві.

Фейки про "клонованих воїнів ЗСУ"

Російські пропагандисти опублікували коментар так званого "розвідника з "ЛНР". Він заявив, зо українських військових настільки багато, ніби їх клонують.

Росія полюбляє придумувати фейки про Україну. У лютому свою агресію росіяни виправдовували "наявністю біолабораторій", де заражають невідомим вірусом птахів, щоб вони вбивали слов'ян. Це викликало сміх, оскільки українці теж слов'ян, як і жителі Польщі, і не можливо прорахувати траєкторію польоту "бойових голубів". Згодом постпред Росії Василь Небензя на засіданні ООН всерйоз заявив про "бойових комарів".

Представниця США в ООН, пані посол Лінда Томас-Грінфілд не витримала російської маячні та зазначила, що "комарі не знають про існування державних кордонів, як і Росія".

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