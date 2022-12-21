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"Далі Leopard, Marder і ракети": Подоляк відреагував на передавання Україні Patriot

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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"Далі Leopard, Marder і ракети": Подоляк відреагував на передавання Україні Patriot

Фото: Associated Press

Україна тепер сподівається на отримання нових видів озброєння.

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на рішення адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

У його Twitter з'явився допис. 

"Просто ЗРК Patriot. Офіційно... Щоб "закрити небо" та зосередитися на знищенні залишків російської "армії", - написав Подоляк.

Україна тепер сподівається на отримання нових видів озброєння. "Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…", - додав представник ОП.

Нагадаємо, 21 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги. Туди увійшов і ЗРК Patriot. 

До слова, раніше у Німеччині заявляли, мовляв, не можуть передати Україні зенітні ракетні комплекси через недостатню їхню кількість у своєму розпоряджені. У Берліні запевняють, що все передали Польщі і більше не мають цих систем.

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Дата публікації
Перегляди
1578
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