"Далі Leopard, Marder і ракети": Подоляк відреагував на передавання Україні Patriot

Україна тепер сподівається на отримання нових видів озброєння.
Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на рішення адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.
У його Twitter з'явився допис.
"Просто ЗРК Patriot. Офіційно... Щоб "закрити небо" та зосередитися на знищенні залишків російської "армії", - написав Подоляк.
Україна тепер сподівається на отримання нових видів озброєння. "Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…", - додав представник ОП.
Нагадаємо, 21 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги. Туди увійшов і ЗРК Patriot.
До слова, раніше у Німеччині заявляли, мовляв, не можуть передати Україні зенітні ракетні комплекси через недостатню їхню кількість у своєму розпоряджені. У Берліні запевняють, що все передали Польщі і більше не мають цих систем.
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