"Далі може бути Дніпро": Михайлова попередила про загрозу на фронті

Начальниця медслужби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатка Київради Аліна Михайлова

Реклама

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатка Київради Аліна Михайлова відповіла на тезу про те, що російська армія може «заспокоїтися», коли захопить весь Донбас.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Українській правді».

Журналістка сказала — часто можна почути, що, захопивши Донбас, росіяни заспокояться. Хоча за Донецькою областю відкочуватися ніде. На це Михайлова зауважила, що ворог намагається захопити максимально багато.

Реклама

«Так, там ніде закріпитися. Але росіян же цікавить не тільки Донецька область. Це ж не питання їхніх територіальних амбіцій. Вони намагаються захопити максимально багато. Ми це бачимо, тому що ми стоїмо вже в Дніпропетровській області», — зауважила начальниця медслужби «Ульф».

За її словами, вже неможливо заїхати до деяких населених пунктів. Волонтери своїми силами проводять евакуацію мирних жителів.

«Далі вже може бути Павлоград і навіть Дніпро…» — попередила Михайлова.

Нагадаємо, напередодні аналітики ISW повідомили, що Росія перекинула елітні підрозділи з Сумської та Херсонської областей на Донеччину, зокрема на Покровський напрямок. Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов наголосив, що головна мета РФ — повне захоплення Донеччини. Оскільки військовим шляхом це не вдається, ворог застосовує військово-політичний шантаж. Так, після невдалої активізації бойових дій на Сумщині та Харківщині, Росія посилила тиск на США та Україну, щоб змусити ЗСУ вийти з Донецької області.

Реклама

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що російські війська стоять на місці під Покровськом уже рік, і за його прогнозами, вони не зможуть повністю захопити Донеччину протягом найближчих півтора року. Ступак вважає, що заява президента РФ Володимира Путіна про можливість швидкого захоплення регіону — це блеф. Для підтвердження свого блефу росіяни можуть розширити інтереси на Сумську, Харківську та Дніпропетровську області.