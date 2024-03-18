Дальні удари по Україні РФ завдає завдяки супутниковим фото, наданим компаніями зі США – The Atlantic

Далекобійні удари Росії крилатими ракетами скеровуються по Україні з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями. Супутник робить знімки місця, а через кілька днів чи тижнів туди падає ракета.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерело в українському військовому відомстві.

Як повідомило в розмові з виданням джерело в українському війську, воно вважає, що російські далекобійні удари крилатими ракетами сскеровуються з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями. Співрозмовник каже, що послідовність зрозуміла: супутник робить знімки місця, а через кілька днів чи тижнів там падає ракета. Іноді інший супутник вирушає для отримання додаткових зображень пізніше, можливо, щоб перевірити ступінь пошкодження.

"Кількість збігів, коли зображення супроводжуються ударами, занадто велика, щоб бути випадковими", – сказало джерело.

У статті зазначається, що підозрілих випадків додалося ще й тому, що багато компаній із супутникових знімків пропонують резервний список архівних зображень, позначених датами та координатами. Так, можна переглядати десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, і помічати закономірності.

Автори матеріалу звернули увагу, що протягом тижня до 2 квітня 2022 року, приблизно через місяць після повномасштабного вторгнення РФ, американські компанії щонайменше дев’ять разів запитували зображення віддаленого українського аеродрому поблизу Миргорода. І 2 квітня туди влучили ракети. Наступного тижня хтось знову попросив зображення аеродрому.

Супутникове знімання також передувало ударам у містах: у Львові перед 26 березня 2022 року хтось доручив супутнику оглянути завод, який використовується для виробництва військової броні. Його теж було уражено. А наприкінці січня 2024 року хтось доручив комерційній супутниковій компанії зробити свіжі знімки Києва, безпосередньо перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу. Зазначається, що таких випадків є сотні.

"Приблизно шість місяців тому ми не могли уявити, що приватні компанії будуть продавати супутникові зображення в чутливих районах. Стало важко повірити, що [ці збіги] випадкові", – сказав неназваний український військовий.

В Міноборони України підозрюють, що Росія "купує супутникові знімки через сторонні компанії"

Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко повідомила в коментарі виданню, що супутникові компанії США підтримали державу. Водночас посадовиця вказала, що експерти Міноборони підозрюють, що Росія "купує супутникові знімки через сторонні компанії", які ведуть бізнес із західними супутниковими компаніями, і що ці зображення "можуть бути використані у збройній агресії проти України".

"Замовити зображення в цих компаній простіше, ніж ви думаєте. Несвіжі, розмиті зображення безкоштовні на Картах Google. Свіжі, чіткі зображення того, що ви можете чи не можете рознести в пух і прах, коштують трохи дорожче. Сайт під назвою spymesat.com відстежує супутники різних компаній і дає оцінку вартості абсолютно нового зображення, зробленого наступного разу, коли один з супутників проходитиме над вибраним вами місцем", – йдеться в матеріалі видання.

Там додали, що компанії пропонують неймовірно швидкі терміни виконання завдання за низьку вартість у тисячі доларів. Ще дешевше можна замовити архівні знімки з України – деякі з них зовсім нещодавні, зроблені у важливих у військовому плані районах.

Так, співробітник Atlantic попросив нещодавнє супутникове фото Запоріжжя у торгового посередника, який працює з Planet, комерційною супутниковою компанією в Сан-Франциско. Співробітник дав посереднику номер кредитної картки та ім’я, а через кілька хвилин отримав зображення високої роздільної здатності.

Maxar і Planet зняли українські об’єкти, які пізніше були уражені російськими ракетами

Дві з найбільших комерційних компаній із супутникових зображень у США Maxar і Planet зробили знімки українських об’єктів, які пізніше були уражені російськими ракетами. Обидва компанії запевнили, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються американського законодавства, яке забороняє операції з Росією від початку війни.

Maxar відмовився коментувати конкретні випадки замовлень на підозрілі зображення в Україні. Водночас там вказали, що "припинили усі операції з російськими організаціями, включно з торговими посередниками, на початку березня 2022 року". А в Planet заявили, що надають зображення "відповідальним суб’єктам, таким як уряди, гуманітарні організації та засоби масової інформації", зі "старанними операціями, щоб уникнути потенційних зловживань". Представник Planet сказав, що після перегляду понад десятка випадків завдань, виконаних перед російськими ударами, компанія "не знайшла доказів неправильного використання або зловживання". Прессекретар відмовився від подальших коментарів або пояснень, як Planet виправдовувала себе в цих випадках.

Жодна компанія не захотіла повідомили, чи фіксувала вона коли-небудь випадки, коли підозрювала, що Росія використовувала її супутники. Також у жодній компанії не захотіли описати, як вони гарантували, що клієнти насправді не були російськими підставними компаніями.

Maxar і Planet не розповідають, як реагуватимуть, якщо помітять підозрілу схему – завдання зробити зображення, ракетний удар по українському аеродрому, подальше завдання.

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"Ми регулярно проводимо ретельні перевірки" безпеки, сказав представник Maxar, і запровадили "більш суворий контроль" для зображень України.

Ідентифіковані понад 350 ракетних ударів по Україні, завданих після виконання супутникових фото

Керівник фірми з аналізу супутникових зображень повідомив виданню, що компанія помітила закономірність, датовану 2022 роком, шляхом порівняння заданих знімків із реальними атаками. Керівник фірми ідентифікував понад 350 російських ракетних ударів у перший рік війни, все в глибині української території.

Журналісти показали підбірку цих випадків Джеку О’Коннору, який викладає геопросторову розвідку в Університеті Джона Гопкінса.

"Дані свідчать про те, що росіяни роблять те, що підозрюють українці", – сказав О’Коннор, водночас зазначивши, що "немає прямого причинно-наслідкового зв’язку, який можна було б довести на основі цих даних".

Колишній американський чиновник, який працював над регулюванням комерційних супутників, сказав виданню, що на початку війни в Україні компанії регулярно зверталися до уряду з проханням допомогти визначити, чи можуть їхні клієнти працювати на росіян.

"Це був заплутаний час. А потім компанії стали краще перевіряти своїх клієнтів", – сказав ексчиновник.

За його словами, відтоді компанії запровадили жорсткіші процедури.

Небо над Україною переповнене супутниками фотознімання.

"На кухні багато кухарів. Іноді п’ять урядових установ США одночасно", – сказав співрозмовник видання.

Усі вони шукають зображення з комерційних і урядових супутників. І дуже важко зрозуміти, кому потрібні знімки і з якою метою.

"Мене зовсім не здивує, що деякі з цих зображень збігаються в просторі та часі з російською військовою діяльністю", – сказав ексчиновник.

Супутникове фото Google з руйнуваннями в Україні внаслідок війни

Колишній керівник Силіконової долини Андрій Лісковіч, який зараз керує американською некомерційною організацією, що надає нелетальну допомогу Україні, скептично поставився до заяв компаній про те, що вони можуть контролювати кінцеве призначення своїх зображень.

"Їм не вистачає необхідних ресурсів, щоб належним чином перевірити кінцевих одержувачів їхніх продуктів. Західні уряди мають накласти обмеження на розповсюдження супутникових зображень над Україною, забезпечивши доступ лише для ретельно перевірених одержувачів", – розповів Лісковіч.

Чорногоренко повідомила, що український уряд "запропонує механізм вирішення цього питання".

Повноваження регулювати супутникові знімки належать Управлінню комерційного дистанційного зондування (CRSRA) Міністерства торгівлі США. Там повідомили, що видали ліцензії Planet і Maxar, але умови цих ліцензій, які можуть накладати обмеження на те, які зображення можуть створювати їхні супутники, не є публічною інформацією.

Компанії, які роблять супутникові знімки, іноді діють так, ніби вони нейтральні. Як-от Amazon продає книги, не запитуючи клієнтів, чому вони хочуть їх прочитати.

Відповідно до цієї теорії, компанії повинні зберегти довіру до себе, залишаючись незалежними, а не пропонувати Україні чи будь-кому іншому право вето на свої зображення.

"Я в жодному разі не намагаюся кинути тінь на будь-кого з постачальників [зображень]. Усі вони були дуже корисні Україні в цілому. Я хочу, щоб було розумне пояснення зроблених зображень, яке б не демонструвало жодного злого наміру чи недбалості", – сказав керівник фірми з аналізу супутникових зображень.

Але, додав він: "З інформацією, до якої я маю доступ, я не можу знайти цьому пояснення".

До слова, видання The Insider підрахувало, що в Росії від початку 2024 року безпілотники вже 15 разів атакували 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах.

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