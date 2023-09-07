Дані про Суровікіна зникли з сайту Міноборони РФ: аналітики спрогнозували долю генерала

Російський генерал Сергій Суровікін перебуває в опалі. Його профіль видалили з сайту Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що Суровікіну готують посаду, але не у воєнній сфері.

"Видалення профілю Суровікіна само собою не є примітним – російське військове керівництво зняло Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічних сил у серпні 2023 року. І відсутність його профілю на сайті Міноборони може бути простим відображенням цього факту", – вказали в ISW.

Депутат Держдуми РФ генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін казав, що Суровікін обійняв нову посаду в системі СНД.

Аналітики вважають, що Кремль "карає генералів, які погано виконують командні функції в Україні".

Нагадаємо, що Сергій Суровікін обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ. У жовтні 2022 року його відправили командувати "спецоперацією" в Україні. Але вже в січні 2023 року Суровікіна змістили з посади командувача і призначили заступником нового головнокомандувача.

Після заколоту, організованого покійним засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, у РФ почалися чистки серед вищих військових чиновників, підозрюваних у причетності до бунту. Ймовірно, серед затриманих був і генерал Суровікін.

Анонімні американські та російські джерела стверджують, що тепер генерал із позивним "Армагеддон" перебуває на волі, однак чи обмежується його пересування – невідомо.

Представник українських спецслужб Андрій Юсов зазначив, що Україну влаштовують перестановки в російському військовому командуванні. Вони негативно позначаться на боєздатності ЗС РФ і на бойовому дусі окупантів.

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