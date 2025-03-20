Розвідка США відповіла: чи дійсно українські війська в Курську опинилися в оточенні

Хоча українські підрозділи справді відступили під натиском російських сил, вони не є повністю заблокованими.

Американські та європейські розвідувальні служби надали Білому дому дані, які спростовують твердження про те, що українські війська в Курську опинилися в оточенні. Ця оцінка суперечить заявам президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна, повідомили троє чиновників, знайомих із ситуацією.

Про це повідомляє Reuters.

За їхніми словами, хоча українські підрозділи справді відступили під натиском російських сил, вони не є повністю заблокованими. Агентства США, зокрема ЦРУ, передали цю інформацію адміністрації Трампа ще минулого тижня, проте він продовжує наполягати на версії про повне оточення.

13 березня Путін заявив, що українські військові в Курську "відрізані" і що їм доведеться або здатися, або загинути. Експерти назвали це частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на створення ілюзії, що Росія демонструє "гуманність", пропонуючи українцям можливість капітулювати.

Трамп також заявив, що звернувся до Путіна з проханням пощадити життя "тисяч оточених" українських військових. Російський лідер, за словами Трампа, погодився зробити це, якщо українці складуть зброю. Ці тези президент США повторив під час виступу у Центрі Кеннеді у Вашингтоні та в інтерв’ю Fox News.

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Рада національної безпеки США не стала коментувати оцінки розвідки, але послалася на спільну заяву держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Вальца. У ній зазначається, що Трамп обговорював із Володимиром Зеленським ситуацію в Курську та домовився про подальший обмін розвідданими.

Офіційний Київ заперечує заяви Кремля. Зеленський визнав, що ситуація в регіоні складна, однак наголосив, що Путін спотворює реальний стан справ. Він також зазначив, що українські військові продовжують утримувати позиції, хоча Росія намагається витіснити їх з Курської області.

Нагадаємо, станом на 20 березня ситуація на Курському напрямку залишається складною. Армія РФ на Курщині завдає ударів по позиціях ЗСУ. Наші воїни відбивають атаки.