Даніель Салем розповів, як ледь не загинув на війні: "Зайшов в Instagram записати прощання"

Знаменитість пригадав, як втікав з-під обстрілів.

Відомий телеведучий Даніель Салем розповів, як ледь не загинув на передовій.

У програмі "Зірковий шлях" знаменитість пригадав, як втікав від обстрілів та хотів попрощатися з життям.

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"Коли на нас пристрілювався танк, нам просто пощастило, що ми встигли вчасно вийти із засідки, сісти в машину, в яку вже потрапив уламок… Я вже зайшов в Instagram, щоб записати онлайн просто якесь прощання чи сказати, що я всіх люблю, щоб це бачила потім моя донька і пишалася мною. Я клянуся. Бо ми їхали і все горіло довкола", – поділився знаменитість.

Крім того, Салем розповів, що пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни, зазначивши, що служив у Бейруті та має медичну освіту. Втім, зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони. Як зазначив ведучий, він їздить на передову з розвідкою.

"Мені сказали, що я буду корисний як лікар… На передову я їду з розвідкою, і я не шкодую. Не можу сказати, чим конкретно ми займаємось, але ми робимо те, щоб країна могла дихати в майбутньому", – додав він.

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