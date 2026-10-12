Данія та Німеччина вже зробили свій вибір: у НАТО пояснили, як провалити план Кремля в Україні

Алексус Гринкевич / © Associated Press

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Європейським державам варто посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки проти країн континенту.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, повідомляє Bloomberg.

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За словами генерала, Росія активізує агресивні дії проти європейських держав. Серед них — порушення повітряного простору країн НАТО, підпали, диверсії та кібератаки.

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«Вони намагаються зламати нашу спільну волю», — наголосив Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму 11 жовтня.

Як приклад ефективної реакції на такі загрози генерал навів Данію та Німеччину. Після гібридних атак на їхній території ці країни збільшили допомогу Україні.

На думку командувача, така позиція є правильною, оскільки демонструє Росії, що тиск на європейських союзників не допоможе їй досягти поставлених цілей.

«Це належні відповіді, які показують Росії, що цілей, яких вона прагне досягти, досягнути неможливо», — пояснив Гринкевич.

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Він також звернув увагу, що російські гібридні операції тривають на тлі значних втрат, яких армія РФ зазнає у війні проти України.

Водночас українські військові посилюють економічний тиск на Росію, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах і центрах обробки даних, розташованих у глибині російської території.

НАТО переважно залишає за окремими державами право самостійно визначати реакцію на подібні інциденти. Водночас Гринкевич заявив, що готовий публічно називати відповідальних за такі дії, якщо відповідна країна звернеться до нього.

Окремо генерал визнав, що в Європі набирають популярності політичні сили, які виступають проти подальшої допомоги Україні. Додатковим випробуванням для прихильників підтримки Києва стануть вибори, заплановані в низці європейських країн у 2027 році.

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Попри це, Гринкевич переконаний, що стратегічне значення України для безпеки Європи переважить політичні розбіжності. Він вважає, що навіть ті, хто нині сумнівається в доцільності допомоги Києву, згодом усвідомлять її важливість для захисту власних держав.

«Думаю, їм дуже швидко стане цілком очевидно, що правильно робити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки», — зазначив генерал.

Під час візиту до Польщі Гринкевич також представляє підходи Альянсу до забезпечення швидкої перемоги над Росією в разі її нападу на територію НАТО.

За словами командувача, оприлюднення так званої «теорії перемоги» має посилити стримування Москви. Росія повинна чітко розуміти, з якими наслідками зіткнеться в разі спроби захопити територію однієї з держав Альянсу.

Запропонований підхід передбачає поєднання безпілотників і технологій штучного інтелекту з уже наявними військовими перевагами НАТО. Зокрема, Гринкевич наголосив на ролі винищувачів F-35.

Водночас генерал підкреслив, що за появи відповідних можливостей необхідно використовувати шанси для дипломатичного врегулювання російсько-української війни.

Раніше повідомлялося, що Москва може використовувати дрони, кібератаки, диверсії та дезінформацію, щоб перевірити готовність НАТО реагувати на загрози.

Ми раніше інформували, що Росія розраховує, що європейські країни не зможуть тривалий час протистояти її намірам продовжувати війну проти України.

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