Данилко пригадав, як йому у перші дні війни зателефонувала Вайкуле: "Я відчував переляк"

Артист розповів, хто його підтримав з російських знаменитостей.

Український артист і автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко розповів, хто з артистів РФ його підтримав.

Загалом, шоумен зізнається, що він ще до початку війни мало з ким спілкувався з Росії. Він намагався триматися осторонь від російських артистів. Втім, з ким таки спілкувався Данилко, то всі вони вже покинули територію РФ.

Андрій Данилко / УНІАН

"Всі, з ким я спілкуюся більш-менш, всі поїхали, я маю на увазі з артистів, вони всі поїхали. У мене завжди були відсторонені стосунки, я дуже радів, що мешкаю у Києві. Я не входив у тусівку цю. Звичайно, я багато кого знав, але це окрім "добрий день, до побачення" без усіляких продовжень. Мене завжди це бентежило, я відчував підвищений інтерес до себе. Завжди вигадував відмазки, я не тусовочна людина, тому у мене й друзів таки не було", - зізнався Андрій Данилко інтерв'ю Олексію Суханову в рамках проєкту "Говорить Україна".

Андрій Данилко розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому зателефонувала Лайма Вайкуле. Артист зізнається, що відчував під час розмови зі співачкою турботу та хвилювання. Також Андрія Данилка підтримала й Ніно Катамадзе.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

"Мені телефонувала у перші дні і це була така… Я відчував переляк якийсь, турботу, це Лайма Вайкуле. Вона каже: "Андрійко, приїзди. Якщо потрібна якась допомога". Ніно Катамадзе. Були люди, але не можу їх називати", - додав Данилко.

А от Пугачова та Кіркоров, з якими артист давно спілкувався, та які свого часу підтримували співака, вирішили не зв’язуватися з ним. Втім, Данилко наголосив, що йому навіть краще, що вони йому не телефонують. А щодо Кіркорова, то виконавець вважає, що так навіть краще, що він мовчить про війну, а не говорить, як Басков.

Філіп Кіркоров / instagram.com/fkirkorov

"Мені краще без дзвінків. Що вони скажуть? Конкретно дзвінків від знаменитостей не було, якщо брати того самого Філіпа, то він певно перебуває в ситуації розгубленості, не знання, що робити, я так думаю. Знаю його ситуацію. Краще нехай він мовчить, ніж говорить, як сказав Басков", - додав Данилко.

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