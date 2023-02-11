Данілов анонсував "багато цікавих речей" на наступному засіданні "Рамштайн"

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн" та наголосив, що там буде "багато цікавих речей".

Про це він сказав 11 лютого в етері телемарафону.

Данілов пояснив, що йтиметься традиційно про постачання Україні зброї. Секретар РНБО не уточнив, про які саме види озброєння говоритимуть партнери. Проте сказав, що це буде проривом в стосунках із західними партнерами.

"Хочу сказати, на наступному тижні буде новий "Рамштайн". Ми там побачимо дуже багато "цікавих речей",- пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, попередньо відомо, що засідання у форматі "Рамштайн" повинно відбутись 20 лютого.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Від початку війни на авіабазі США у Німеччині проходять засідання, де союзники обговорюють війну в Україні та анонсують нові постачання зброї.

Раніше речник міноборони США генерал Патрік Райдер повідомляв, що дев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Після восьмого засідання контактної групи західні союзники погодились передати ЗСУ сучасні танки. Аналітики переконують, що ймовірно на новому засіданні обговорять передавання Україні західних літаків.

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