Данілов: Більшість мобілізованих в Росії – представники мусульманського світу

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що більшість мобілізованих в Росії – це вихідці з мусульманських регіонів РФ.

Про це секретар РНБО України заявив у ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Те, що стосується наразі мобілізації на території Росії, то можу сказати, що там наразі більшість мобілізованих – це є представники мусульманського світу. Так сталося, що вони народжувалися на території РФ, особливо у Татарстані, Дагестані, мусульманських спільнотах. Так сталося, що там (у цих регіонах народжується. – Ред.) багато дітей. І ми наразі маємо певну статистику, з яких регіонів вони їх врешті-решт набирають", — сказав Данілов.

На його думку, рано чи пізно мобілізація закінчиться катастрофою для Росії, але "до цього треба ще трохи почекати".

"Повірте, як тільки вони почнуть отримувати труни з нашої території – це вже будуть загиблі, не ті які були до цього часу, умовні контрактники. Це люди, яких призвав безпосередньо Путін нібито захищати Росію – від кого захищати, незрозуміло – бо ми ж на їхню територію не нападали. Ми знаходимося на території нашої країни, ми захищаємо її. Ми свідомі того, що вся ця армія лишиться або там, сюди не дійде, або вони будуть утилізовані, як це бездоганно роблять ЗСУ, за що їм велика дяка", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що у Дагестані просять у Путіна пів року "відстрочку" від мобілізації.

Жителі республіки Дагестан стали найактивнішими учасниками спротиву. Люди масово виходять на акції протесту, перекривають федеральні траси, відбивають чоловіків у поліції. Серед протестувальників чимало жінок.

Читайте також: