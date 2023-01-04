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Данілов назвав чотири ключові умови, на яких буде укладений мир в Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
945
Час на прочитання
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Данілов назвав чотири ключові умови, на яких буде укладений мир в Україні

Фото: Право на владу

Секретар РНБО наголосив, що весь процес переговорів про мир має бути публічним.

Україна підтримує ідею закінчення війни, але не на російських умовах.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Перемовини тривають постійно. Країни контактують на різних рівнях між собою, контактують представники різних служб. Щоб розуміти ті чи інші речі. І це є природно. Нічого дивного тут немає. Інша справа, якщо за нашими спинами хтось може про щось говорити, наше суспільство дуже зріле, щоб сприймати ці речі у відповідний спосіб. Це буде крайня помилка - вважати, що про нас можна домовлятися без нас. Ми довели, що про всі процеси будемо домовлятися публічно. Все максимально публічно. Ми за те, щоб закінчити війну, але не на російських умовах", - наголосив посадовець.

Данілов назвав чотири ключові умови для закінчення війни:

  • Повернення всіх територій, починаючи від фіксації кордонів 1991 року.
  • Покарання усіх, хто здійснював убивства ні в чому невинних людей.
  • Контрибуція і всі відповідні виплати усім без виключення за те, що скоїли росіяни.
  • Справжні гарантії безпеки для нашої країни.

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Дата публікації
Перегляди
945
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