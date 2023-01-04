Данілов назвав чотири ключові умови, на яких буде укладений мир в Україні

Секретар РНБО наголосив, що весь процес переговорів про мир має бути публічним.
Україна підтримує ідею закінчення війни, але не на російських умовах.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Перемовини тривають постійно. Країни контактують на різних рівнях між собою, контактують представники різних служб. Щоб розуміти ті чи інші речі. І це є природно. Нічого дивного тут немає. Інша справа, якщо за нашими спинами хтось може про щось говорити, наше суспільство дуже зріле, щоб сприймати ці речі у відповідний спосіб. Це буде крайня помилка - вважати, що про нас можна домовлятися без нас. Ми довели, що про всі процеси будемо домовлятися публічно. Все максимально публічно. Ми за те, щоб закінчити війну, але не на російських умовах", - наголосив посадовець.
Данілов назвав чотири ключові умови для закінчення війни:
- Повернення всіх територій, починаючи від фіксації кордонів 1991 року.
- Покарання усіх, хто здійснював убивства ні в чому невинних людей.
- Контрибуція і всі відповідні виплати усім без виключення за те, що скоїли росіяни.
- Справжні гарантії безпеки для нашої країни.
Раніше Олексій Данілов розповів, для чого Росії нова хвиля мобілізації.
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