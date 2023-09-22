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Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ після удару по штабу

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ після удару по штабу

Чорноморський флот РФ / Фото: УНІАН

У п'ятницю, 22 вересня, ЗСУ ліквідували штаб Чорноморського флоту РФ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ.

Про це Данілов написав у Мережі.

За його словами, йдеться про примусову або добровільну ліквідацію.

"Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар і прилеглих територій – добровільне затоплення", – каже Данілов.

Він прогнозує, що в іншому разі російські війська нарізатимуться за принципом салямі: "процес болісний, але ЗСУ завдають високоточних ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури".

"Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту в разі наближенні противника – мають мати тяглість у часі і традицію наступництва", – наголошує секретар РНБО.

Удар по Чорноморському флоту РФ

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи в Севастополі. Він каже, що упродовж тижня окупантам дуже неспокійно на окупованому півострові.

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено історичну будівлю.

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Дата публікації
Перегляди
1424
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