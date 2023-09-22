Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ після удару по штабу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ.

Про це Данілов написав у Мережі.

За його словами, йдеться про примусову або добровільну ліквідацію.

"Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар і прилеглих територій – добровільне затоплення", – каже Данілов.

Він прогнозує, що в іншому разі російські війська нарізатимуться за принципом салямі: "процес болісний, але ЗСУ завдають високоточних ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури".

"Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту в разі наближенні противника – мають мати тяглість у часі і традицію наступництва", – наголошує секретар РНБО.

Удар по Чорноморському флоту РФ

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи в Севастополі. Він каже, що упродовж тижня окупантам дуже неспокійно на окупованому півострові.

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено історичну будівлю.

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