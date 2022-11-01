Данілов назвав головного лобіста знищення енергетичної інфраструктури України

Заступник голови адміністрації кремлівського диктатора добре орієнтується у сфері енергетики.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник голови адміністрації Путіна – Сергій Кирієнко.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП РФ Сергій Кирієнко, який по роботі в "Росатомі" добре розуміється на сфері енергетики", – заявив Данілов.

Також він наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що у РФ має відповісти.

Енергетична ситуація в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається напруженою. Для повного відновлення потрібен час.

В семи областях України у вівторок, 1 листопада, відключатимуть світло. Обмеження стосуватимуться центральних та північних регіонів. Вони необхідні для усунення наслідків ракетних ударів російської армії.

Член правління "Укренерго" Олексій Брехт відповів українцям, які нарікають, що світло відключають не за графіком. Він пояснив, чому світло відключають "несправедливо".