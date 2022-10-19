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Данілов назвав головну мету, для чого Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях

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Данілов назвав головну мету, для чого Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях

Фото: прес-служба РНБО

Таким чином Путін хоче змінити етнічний склад окупованої території України, як він це зробив із Донбасом та анексованим Кримом.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що головна мета "указу" Путіна про запровадження "воєнного стану" на тимчасово захоплених територіях - це масова депортація українського населення. 

Про це секретар РНБО написав у себе на сторінці у твітері. 

"Воєнний стан путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений росією в Криму, й залишився не покараний", - пояснив посадовець. 

Для чого Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих українських територіях

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає "воєнний стан", запроваджений Путіним 19 жовтня, "жестом відчаю та агонії", а також геноцидом українського народу. Він пояснив, що "воєнний стан" на окупованих територіях дозволить насильно призивати та відправити на смерть чоловіків. Так Путін робить із жителями Донецька та Луганська. 

Військовий експерт Петро Черник вважає, що Володимир Путін таким чином демонструє свою рішучість не віддавати окуповані землі.

А російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти війни в України, вважає, що у рішенні Путіна немає нісого нового. За його словами, "воєнний стан" - безглуздий захід, який ніяк не змінює ситуацію. Просто путін "методом тику" намагається впливати на незрозумілі та незнайомі йому процеси". 

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