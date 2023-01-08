Данілов назвав одне з міст Росії, де можуть розпочати виробництво "шахедів"

У листопаді 2022 року з'явилася інформація, що Москва таємно уклала угоду з Тегераном про початок виробництва іранських безпілотників на території Росії. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, у якому з російських міст можуть розпочати виробництво дронів-камікадзе.

Про це він сказав у інтерв'ю в рамках телемарафону.

"Ми розуміємо, що там відбувається, одне із міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є і інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо,, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також розповів, що у дронах-камікадзе знайшли комплектувальні виробництва компаній, які мали б дотримувантися запроваджених санкцій і не постачати їх Ірану.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з'ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх поставляли, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання. Чи буде заміна деталей", - наголосив він.

Олексій Данілов також зазначив, що українські військові постійно збивають дрони, тому Україна і надалі матиме інформацію про комплектувальні іранських дронів-камікадзе.

Іранські безпілотники на війні

Росія від жовтня активно тероризує українські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Видання CNN повідомляло, що Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників.

Аналітики вважають, що Росія буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні.

Раніше представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що станом на 4 січня Росія має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе, якими вона атакує Україну.

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