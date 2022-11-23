Данілов назвав одну з умов для перемовин з Росією після війни

Секретар РНБО не виключає, що доведеться говорити з кількома країнами.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росії від ядерної зброї буде головною умовою для переговорів після війни.
Про це він написав 23 листопада на своїй сторінці у Twitter.
Данілов зазначив, що вестися перемовини можуть з новим керівництвом РФ або інших держав, які виникнуть на її території.
"Повна денуклеаризація Росії – гарантія для України і світу неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсису для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей України і світу з новим керівництвом РФ або інших держав, які будуть утворені на її території", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, під час саміту G20 в Індонезії президент України Володимир Зеленський презентував план миру, який складається із 10 пунктів. Це:
- Радіаційна та ядерна безпека
- Продовольча безпека
- Енергетична безпека
- Звільнення всіх полонених і депортованих
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
- Виведення російських військ і припинення бойових дій
- Повернення справедливості
- Протидія екоциду
- Недопущення ескалації
- Фіксація закінчення війни.
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