Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данілов назвав одну з умов для перемовин з Росією після війни

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
517
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данілов назвав одну з умов для перемовин з Росією після війни

Фото: Getty Images

Секретар РНБО не виключає, що доведеться говорити з кількома країнами.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росії від ядерної зброї буде головною умовою для переговорів після війни.

Про це він написав 23 листопада на своїй сторінці у Twitter.

Данілов зазначив, що вестися перемовини можуть з новим керівництвом РФ або інших держав, які виникнуть на її території.

"Повна денуклеаризація Росії – гарантія для України і світу неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсису для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей України і світу з новим керівництвом РФ або інших держав, які будуть утворені на її території", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, під час саміту G20 в Індонезії президент України Володимир Зеленський презентував план миру, який складається із 10 пунктів. Це:

  • Радіаційна та ядерна безпека
  • Продовольча безпека
  • Енергетична безпека
  • Звільнення всіх полонених і депортованих 
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій
  • Повернення справедливості
  • Протидія екоциду
  • Недопущення ескалації
  • Фіксація закінчення війни.

Читайте також:

Китай і США проти використання ядерної зброї: про що розмовляли на саміті G20

Китай і США проти використання ядерної зброї: про що розмовляли на саміті G20

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
517
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація