Данілов назвав одну з умов для перемовин з Росією після війни

Секретар РНБО не виключає, що доведеться говорити з кількома країнами.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росії від ядерної зброї буде головною умовою для переговорів після війни.

Про це він написав 23 листопада на своїй сторінці у Twitter.

Данілов зазначив, що вестися перемовини можуть з новим керівництвом РФ або інших держав, які виникнуть на її території.

"Повна денуклеаризація Росії – гарантія для України і світу неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсису для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей України і світу з новим керівництвом РФ або інших держав, які будуть утворені на її території", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, під час саміту G20 в Індонезії президент України Володимир Зеленський презентував план миру, який складається із 10 пунктів. Це:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни.

Читайте також: