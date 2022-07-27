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Данілов припустив, якими руйнівними наслідками закінчиться для Росії війна в Україні

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Данілов припустив, якими руйнівними наслідками закінчиться для Росії війна в Україні

Фото: Associated Press

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов впевнений, що війна для Російської Федерації закінчиться втратою колоній.

Данілов додав, що Україна уважно стежить за цим процесом, який розпочнеться відразу після завершення війни і перемоги ЗСУ.

Про це 27 липня в етері телемарафону на 1+1 сказав секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Питання деколонізації РФ буде актуальним. Ми за цим спостерігатимемо, тому що результатом цієї війни буде деколонізація Росії", - сказав він.

За його словами, Росія позбудеться тих колоній, які вона захопила свого часу, позбавила їх мови та історії. Окрім цього, він звернув увагу, що прихильники поділу РФ вже активно виступають на міжнародних конференціях.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити Херсонщину від окупантів. За його словами, українські військові активізувалися на південному фронті, однак поки зарано говорити, через скільки часу їм вдасться деокупувати область.  

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