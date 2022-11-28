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Данілов назвав єдиний вихід, як протистояти ракетним ударам по енергетиці України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Данілов назвав єдиний вихід, як протистояти ракетним ударам по енергетиці України

Фото: прес-служба РНБО

Україні потрібні ракети дальністю 800 км.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що єдиним ефективним вирішенням проблеми щодо ударів по енергетичній системі України є надання ЗСУ далекобійних ракет

Про це він написав у Тwitter. 

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав Данілов. 

Ракетні обстріли України 

Російські терористи від початку війни завдали по Україні 16 тисяч ракетних ударів. 97% з них - це обстріли цивільної інфраструктури, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

Від 10 жовтня Росія обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру. Метою окупантів є залишити українців без електрики та тепла взимку. Лише 23 листопада РФ випустила по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. У ЗСУ вважають, що новий масований ракетний удар по Україні може статись уже цього тижня. 

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Дата публікації
Перегляди
2379
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