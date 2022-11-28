Данілов назвав єдиний вихід, як протистояти ракетним ударам по енергетиці України

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що єдиним ефективним вирішенням проблеми щодо ударів по енергетичній системі України є надання ЗСУ далекобійних ракет.

Про це він написав у Тwitter.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав Данілов.

Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 28, 2022

Ракетні обстріли України

Російські терористи від початку війни завдали по Україні 16 тисяч ракетних ударів. 97% з них - це обстріли цивільної інфраструктури, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Від 10 жовтня Росія обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру. Метою окупантів є залишити українців без електрики та тепла взимку. Лише 23 листопада РФ випустила по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. У ЗСУ вважають, що новий масований ракетний удар по Україні може статись уже цього тижня.

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