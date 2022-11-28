Данілов назвав єдиний вихід, як протистояти ракетним ударам по енергетиці України

Україні потрібні ракети дальністю 800 км.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що єдиним ефективним вирішенням проблеми щодо ударів по енергетичній системі України є надання ЗСУ далекобійних ракет.
Про це він написав у Тwitter.
"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав Данілов.
Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 28, 2022
Ракетні обстріли України
Російські терористи від початку війни завдали по Україні 16 тисяч ракетних ударів. 97% з них - це обстріли цивільної інфраструктури, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Від 10 жовтня Росія обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру. Метою окупантів є залишити українців без електрики та тепла взимку. Лише 23 листопада РФ випустила по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. У ЗСУ вважають, що новий масований ракетний удар по Україні може статись уже цього тижня.
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