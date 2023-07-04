Данілов назвав "завдання номер один" нинішнього етапу контрнаступу ЗСУ

За його словами, "війна на знищення дорівнює війні за кілометри".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головним завданням Збройних сил України на даному етапі контрнаступу - це максимальне знищення техніки та живої сили ворога.

Про це Данілов написав у Twitter.

"Сили оборони України на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один - максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплектів, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії", - наголосив він.

За словами Данілова, останні дні є "особливо врожайними". Він наголошує, що "війна на знищення дорівнює війні за кілометри", Це означає, пояснив секретар РНБО - чим більше техніки і особового складу РФ буде знищено, тим більше територій буде звільнено.

"Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту. З посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр американські фахівці повідомляють, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

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