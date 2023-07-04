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Данілов назвав "завдання номер один" нинішнього етапу контрнаступу ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Данілов назвав "завдання номер один" нинішнього етапу контрнаступу ЗСУ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Фото: Апарат РНБО.

За його словами, "війна на знищення дорівнює війні за кілометри".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головним завданням Збройних сил України на даному етапі контрнаступу - це максимальне знищення техніки та живої сили ворога.

Про це Данілов написав у Twitter.

"Сили оборони України на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один - максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплектів, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії", - наголосив він.

За словами Данілова, останні дні є "особливо врожайними". Він наголошує, що "війна на знищення дорівнює війні за кілометри", Це означає, пояснив секретар РНБО - чим більше техніки і особового складу РФ буде знищено, тим більше територій буде звільнено.

"Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком", - наголосив Данілов. 

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту. З посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр американські фахівці повідомляють, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

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Дата публікації
Перегляди
1562
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