Данілов обговорив з міністеркою оборони Нідерландів посилення військової допомоги Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України провів зустріч з міністеркою оборони Королівства Нідерланди у рамках її візиту до України.

Секретар РНБО України Олексій Данілов обговорив з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен посилення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Сторони обговорили розвиток українсько-нідерландського співробітництва та посилення підтримки Нідерландами України на її шляху до перемоги у війні з Росією.

Данілов, зокрема, відзначив важливість постачання Нідерландами українській стороні сучасного озброєння та привітав рішення Нідерландів щодо участі військових цієї країни у програмі навчання військовослужбовців Збройних Сил України, яку очолює Велика Британія.

"Завдяки допомозі світової спільноти, яка сповідує демократичні принципи, ми обов’язково впораємося, попереду у нас багато роботи. Україна закінчить війну на кордонах 1991-го року", - зазначив він.

Сторони приділили окрему увагу поглибленню співпраці у сфері кібербезпеки, зокрема, в рамках Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Кайса Оллонгрен запевнила у непохитності позиції нідерландської сторони щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.

"Українські військові роблять неймовірну роботу, українське суспільство проявило вражаючу стійкість, і ми прагнемо стояти з вами пліч-о-пліч у вашій боротьбі", - зазначила вона.

Кайса Оллонгрен висловила готовність Нідерландів надалі надавати всебічну допомогу Україні, зокрема, у питаннях забезпечення ЗСУ озброєнням та військовою технікою, а також розбудови спроможностей української армії на майбутнє.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запропонував міністерці оборони Нідерландів виставити в Гаазі трофейний ракетний комплекс "Бук" – такий же, яким у 2014 році російськими терористами було збито над Донбасом авіалайнер "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17.

Читайте також: