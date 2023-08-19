Данілов перелічив приховані методи знищення України, до яких вдається РФ вже десятки років

Протягом десятків років Росія дотримувалась своєї мети знищити Україну. Для цього країна-агресорка знищувала наших людей, промивала мізки нашим дітям і депортувала їх з рідної землі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що головна мета Росії у війні проти України — це остаточна ліквідація "українського питання".

Про це він написав у своєму Facebook.

"Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе. Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, в якому існуватиме Україна, як суверена незалежна держава. Для путіна єдиний прийнятний формат — це, остаточна, раз і назавжди, ліквідація "українського питання". Всі рішення ухвалені і вони кінцеві. Всі інше — ілюзія самообману. В цей останній історичний ривок ненависті російська недоімперія вкладає всі сили і ресурси. Для цього за півтора року війни росія в експрес-режимі проходить усі етапи спроб руйнації України, які вона впроваджувала століттями", - написав Данілов.

Так, секретар РНБО перелічив усі способи знищення України, до яких вдавалася Росія протягом років:

Убивство росіянами українців, як військових так і цивільних, не шкодуючи ні жінок, ні дітей.

Заходи деукраїнізації та русифікацію населення ТОТ України з особливим акцентом на молоді.

Депортація українських дітей до РФ, проведення їхньої "індоктринації" - перевиховання в антиукраїнському дусі. Розподілення дітей у військово-польові табори, школи-інтернати, військові ліцеї, кадетські корпуси під "кураторством" слідчого комітету РФ. Станом на сьогодні вивезено вже тисячі дітей шкільного та післяшкільного віку, додав Данілов.

Повна русифікація освіти і виховання на ТОТ України, перехід закладів освіти на російські освітні програми, максималізація пропагандистської "накачки".

Комплексна робота зі спроб розірвання політико-правового, культурного та соціально-економічного зв’язку населення ТОТ з Україною, в що інвестуються великі кошти.

Українські підручники знищені, освіта в школах та ВНЗ здійснюється за російськими програмами.

Системні "політичні інвестиції", які Росія робить у спробі "перевиховання" та русифікацію населення ТОТ України, свідчать, що Кремль зробив серйозну ставку на спробу "розчленування" України та поглинання її частинами, каже Данілов. За його словами, робота планується на тривалий час упродовж щонайменше декількох поколінь.

"Українці давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани і наміри московії. На жаль, прозріння світу і Заходу відбувається занадто повільно, але за свою довгу історію ми пройшли найсуворіші випробування і тому готові боротися стільки це знадобиться, щоб зняти питання так званої росії з безпекового порядку денного. Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення — вода в пісок і гра на користь росії. Єдиний формат сталого миру — це поразка росії і її фрагментація", - наголосив Данілов.

Він додав, що не українці вирішили першими взяти в руки зброю, але "ми будемо останніми, хто її складе", доки не буде відновлена справедливість. Справедливістю Данілов вважає покарання винних за злочин розв’язання війни. "І немає у світі сили, яка нам в цьому завадить", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявив, що Україна має зброю власного виробництва, щоб завдавати ударів по території Росії. А зброя, яку надають партнери, необхідна для звільнення окупованих територій.

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