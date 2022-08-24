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Данілов попередив про "велику війну" з РФ і закликав українців готуватися до затяжних бойових дій

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Данілов попередив про "велику війну" з РФ і закликав українців готуватися до затяжних бойових дій

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов озвучив невтішні новини для українців. Посадовець закликав громадян України готуватися до затяжної війни з РФ.

За словами Данілова, Україна ще не пройшла переламний період війни. Він попередив, що Україну очікує "велика війна" з армією Путіна.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі Радіо Свобода. 

"Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами", – наголосив він.

Данілов підкреслив, що Україні потрібна така перемога, яка назавжди відіб'є бажання Росії воювати проти ЗСУ.

"Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території Росії, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна", – вважає Данілов.

Раніше повідомляли, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчі 2-3 місяці будуть вирішальними у війні. Подальші дії на полі бою залежатимуть від постачання Заходом військового озброєння.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
171к
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