Данілов попередив про вирішальні найближчі 1-2 місяці війни: чого очікувати від РФ

Секретар РНБО попередив, що росіяни будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кін.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчі 1-3 місяці можуть бути вирішальними для війни в Україні, тож держава готується, розуміючи всі виклики.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним", – зауважив секретар РНБО.

"І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними в цьому моменті. Тому що зараз Російська Федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон", – пояснив посадовець.

Він також повідомив, що розуміючи ці виклики, Україна максимально готується, проте державі дуже необхідна допомога партнерів.

Нагадаємо, раніше Данілов попередив, що російське керівництво міркує про оголошення загальної мобілізації та закриття кордонів для виїзду чоловіків віком до 65 років.

Зауважимо, що Росія накопичує до 200 тис. бійців та зброю для нового наступу в січні або навесні, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Наразі достеменно невідомо, звідки може бути вороже вторгнення. За словами Залужного, це може бути або зі сходу, або з півдня, або з Білорусі.

А російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив 21 грудня про ймовірність нового наступу в Україні і сказав, що для цього РФ і мобілізувала своїх громадян.

Данілов про зустріч Путіна та Лукашенка, наступ на Київ

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.