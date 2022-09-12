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Данілов потролив Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України" і порадив шукати "саддамівський бункер"

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Данілов потролив Медведєва за ультиматум про "капітуляцію України" і порадив шукати "саддамівський бункер"

Фото: прес-служба РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ультиматум колишнього президента РФ Дмитра Медведєва про "капітуляцію Києва".

Данілов назвав прислужника Кремля-Медведєва "блогером-початківцем" й закликав пропагандиста шукати прихисток, наприклад, у Північній Кореї.

Про це Данілов написав у Twitter.

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того що "і це вони ще не відступали", - зазначив секретар РНБО.

Як повідомлялося, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з РФ і висунув традиційну вимогу Кремля про "капітуляцію української влади".

Водночас в ISW спрогнозували перебіг війни і заявили, що Путін близький до "смертельної помилки".

Нагадаємо, речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков вперше прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області, який у Кремлі називають "перегрупуванням військ". Пєсков відповів, що російському президенту усе доповідають і так звана "спеціальна військова операція" буде тривати до кінця.

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Дата публікації
Перегляди
612
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