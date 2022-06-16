Данілов повідомив, де Росія утримує полонених захисників Маріуполя

Переговори щодо звільнення полонених захисників Маріуполя, які героїчно боронили українське місто від російських окупантів, тривають.

Більшість полонених військовослужбовців із Маріуполя росіяни вивезли і утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Проте достеменно невідомо, що там перебувають усі військові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у полоні так званої "ДНР" перебуває значно більше, ніж 200 українських військових.

"Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це значно більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на Донеччині", - сказав він.

Данілов також зауважив, що обговорювати обмін полоненими слід обережно, оскільки це дуже чутлива тема і є ризик зриву переговорів.

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - додав секретар РНБО.

Тим часом рідні воїнів, які героїчно захищали "Азовсталь" і нині перебувають в російському полоні, звернулися до міжнародних ЗМІ із закликом відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах росіяни утримують їхніх близьких. За їхніми словами, вони не чули голосів оборонців "Азовсталі" відтоді, як бійці покинули завод. Лише інколи воїни пишуть рідним "+" або "норм", але більше жодної звістки про них немає.

Нагадаємо, мужні воїни, які героїчно боронили місто від окупантів, сподіваються на допомогу цивілізованого світу.

Раніше "Азов" попередив, що РФ готує провокації за участі полонених героїв Маріуполя.

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