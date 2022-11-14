Данілов повідомив, коли насправді росіяни почали виведення військ з правого берега Дніпра

За словами секретаря РНБО, "конспірологічні речі" довкола звільнення Херсона, зокрема знищення угрупування військ РФ на переправах, не відповідають дійсності.

Російські окупанти почали виведення військ з правого берега Дніпра ще у вересні, коли ЗСУ наступали на півдні.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

За словами Данілова, уявлення про те, що армія РФ тікала нібито за один день після повідомлення про відведення військ командуючого війною проти України генерала Суровікіна та міністра оборони РФ Шойгу, хибне.

Тоді, як сказав Данілов, це вже був спектакль.

"Окупанти бігли відтоді, як почалася наша операція. Наші війська роблять все можливе, щоб щодня всіх окупантів, які є на нашій території, знищувати", - наголосив Данілов.

Він додав, що зараз дехто з громадян "починає малювати якісь конспірологічні речі".

"Воно не відповідає дійсності", - заявив секретар РНБО.

За словами Данілова, наступальна операція може обійтися і без "всіяних трупами загарбників територій".

"На війні не завжди так буває", - додав Данілов.

Президент України Володимир Зеленський, у понеділок, 14 листопада приїхав до Херсона.

Там він наголосив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

Водночас мер Миколаєва поки не радить жителям повертатись до міста на тлі звільнення Херсона.

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