Данілов повідомив про підготовку Росією провокацій до Дня Незалежності та проти Зеленського

Росіяни можуть готувати провокації до Дня Незалежності України, 24 серпня. Також точно відомо про підготовку РФ провокації проти президента України Володимира Зеленського.

Проте не все може опинитися під контролем України, але це нормально в умовах війни.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у ефірі "24 каналу".

"Вони (росіяни – ред.) цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми маємо інформацію про плани противника майже в усіх напрямках", – розповів посадовець.

Секретар РНБО також запевнив, що фахівці постійно працюють над тим, аби дізнаватися про плани ворога та давати йому гідну відсіч.

Нагадаємо, раніше у військовій розвідці України повідомили, що Росія підготувала "акцію" для дескридитації Зеленського. Так, ворог планує створити псевдофонд, щоби в подальшому очорнити керівництво України.

На Радбезі ООН Росію назвали єдиною ядерною терористкою в Україні

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