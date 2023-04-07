Данілов пояснив, чому Кремль не відправляє на війну жителів Москви та Петербурга

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль не відправляє на війну до України мешканців столиці або Санкт-Петербурга, бо у Москві хвилюються "про можливість внутрішнього заколоту".

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Укрінформ".

Натомість країна-агресорка масово відправляє на війну в'язнів та уродженців своїх колонізованих територій.

"Зараз переважно "утилізовують" тих, хто був за ґратами. Також триває "утилізація" уродженців колонізованих Росією територій – тувинців, якутів, бурятів, інших окупованих народів", - наголосив Данілов.

За його словами, окупантів на території України більше, ніж нам хотілось би. "Вони повзуть, як таргани. Їх відправляють з усіх міст Росії", зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявляв, що путінський режим "трясе" для виконання плану з мобілізації найбідніші регіони. Саме там є потенціал до набору людей. Зокрема, у списку таких регіонів –Бурятія. адже, люди йдуть на фронт за 10, 20, 30, 100 тисяч рублів, щоб прогодувати сім’ї.

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