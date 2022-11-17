Данілов пояснив, чому Росії не варто нищити енергетичну систему України

Росії не варто нищити енергетичну систему України. Оскільки діячам кремлівського режиму - Пєскову, Пригожину, Кирієнку та іншим - слід завчасно подбати, щоб у їхніх камерах було тепла та світло.

Про це написав секретар РНБО України Олексій Данілов у Facebook.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для пєскова, пригожина та інших кирієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя у безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло", - зазначив Данілов не без сарказму.

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Секретар РНБО порекомендував вищезгаданим діячам кремлівського режимууважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань і саме для цього необхідні стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії.

Зауважимо, період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз через ворожі атаки.

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