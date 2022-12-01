Данілов пригрозив росіянам, які незаконно переселилися до окупованого Криму

За звірства окупантів має бути спільна відповідальність як Путіна, так і росіян.

Росіяни, які незаконно прибули на окуповані території України, зокрема до незаконно анексованого Криму, мають повернутися до країни-терористки РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час Київського безпекового форуму.

"Щодо громадян РФ на окупованих територіях України він сказав: "Їх переселяють, щоб ми мали певний клопіт... Є наші закони і Конституція. Я наголошую на тому, що якщо людина заїхала за нашими законами на цю територію, вона має право там жити. Якщо вона заїхала не за нашими законами, це проблема буде для тієї людини, а не для нас... Якщо ви там невідомо в який спосіб опинилися, тоді маєте повернутися туди, звідки приїхали", - наголосив Данілов.

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Данілов зауважив, що всі громадяни РФ спільно з Путіним відповідальні за злочини на території України. Секретар РНБО пояснив, що саме росіяни постійно обирають Путіна президентом і "не хочуть жити в іншому, цивілізованому світі".

За його словами, за звірства окупантів має бути спільна відповідальність, "і ті люди, які завезені на ту територію, нічим не відрізняються, у них така сама відповідальність".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що окупанти активно готується до оборони в Криму, зокрема створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Як повідомлялося, Франція разом зі своїми європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо збройної агресії Росії в Україні. Спецтрибунал займатиметься розслідуваннями воєнних злочинів Росії, щоб винних було покарано.

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