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Данілов про контрнаступ і допомогу союзників: "Ніхто не почне діяти непідготовленим"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Данілов про контрнаступ і допомогу союзників: "Ніхто не почне діяти непідготовленим"

Фото: Associated Press

Посадовець повідомив, шо іноді офіційні представники країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".

Україна розпочне контрнаступ, коли буде готова, а досягнення необхідного рівня військової готовності є лише питанням часу.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю The Associated Press.

Він зазначив, що союзники держави допомагають їй досягти необхідного для початку наступу рівня технічного оснащення. Так, Україні надають важку бронетехніку та боєприпаси.

Однак Данілов висловив розчарування, сказавши, що іноді офіційні особи з країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".

"Якщо ми не готові, то ніхто не почне діяти непідготовленим", – наголосив секретар РНБО.

Він також прокоментував витік таємних документів Пентагону і повторив слова інших українських офіційних осіб, які заявили, що не вважають це серйозними проблемами для майбутніх наступальних операцій.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна перед майбутнім контрнаступом отримує зброю від партнерів, однак є певні затримки. Він також інформував, що не всі партнери відгукнулися.

Зауважимо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Захід не надає Україні все необхідне озброєння через "догму", яка давно втратила актуальність – не провокувати Росію.

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Дата публікації
Перегляди
878
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