Данілов про наміри окупантів запровадити рублі на Херсонщині: "Псевдовалюта не приживеться"

Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями і змінити банківську систему.

Плани російських загарбників щодо проведення псевдорефендума у Херсонській області провалилися.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі "Радіо Свобода".

“Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили. Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення. Це звичайний рашизм, який на сьогодні “квітне”, на превеликий жаль, на території РФ… Я більш ніж впевнений, що навіть якщо відбудуться якісь дії там, вони точно не можуть тягнути ні на який референдум, тому що Росія немає ніякого відношення до наших територій”, – сказав Данілов.

Він також назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захопленій території.

“Коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу – не приживеться. Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу”, – додав секретар РНБО.

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".

Нагадаємо, що 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно, а більше 40% населення вже виїхали з міста.

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