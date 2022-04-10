Данілов про олігархів та депутатів, які незаконно виїхали з України під час війни: "Хто в Монако, хто під Варшавою"

Данілов про олігархів та депутатів, які незаконно виїхали з України під час війни: "Хто в Монако, хто під Варшавою"

Секретар РНБО зазначив, що влада знає про тих, хто перебуває за кордоном.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що влада країни знає про олігархів та депутатів, які незаконно виїхали з України під час війни.

Про це він заявив 10 квітня в ефірі телемарафону "Єдині новини". Данілов зазначив, що навіть якщо вони в якийсь спосіб потрапили за кордон, це не означає, що вони не збираються повертатися. Тому, рано чи пізно стане зрозуміло, хто де перебував у складні для країни часи.

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"Тим більше, що мова йде не про десятки і сотні тисяч людей, а про відомих людей: про олігархів, про депутатів – чи то минулого скликання, чи то цього скликання, їх не так багато. Ми маємо сьогодні розуміння по певних особах, особливо тих, які були, умовно кажучи, київськими забудовниками і багато інших речей, які мали відношення до багатьох процесів, які відбувалися у нашій державі. Ми так само це відслідковуємо", – прокоментував секретар.

Данілов зазначив, що якщо у втікачів не було можливості служити в збройних силах, то вони могли б би по-іншому допомагати нашій країні.

"Дуже багато у нас зараз роботи, але вони перебувають хто в Монако, хто ще десь, і зараз є ціле поселення дуже заможних людей під Варшавою. Повірте, ми розуміємо, де вони перебувають, в який спосіб вони потім будуть повертатися і як вони будуть дивитися в очі і яка буде потім відповідальність", - додав секретар РНБО.

Крім того, політик розповів, що до Верховної Ради внесено законопроєкт, який передбачає покарання для чоловіків призовного віку, які були відсутніми на території України під час війни.

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