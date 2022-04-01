Данілов про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді: "Ми ні до чого, але це може бути на всій території РФ"

Данілов про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді: "Ми ні до чого, але це може бути на всій території РФ"

Данілов зауважив, що російський народ починає дещо розуміти про війну в Україні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов спростував заяви Міноборони РФ, що українська авіація завдала ракетних ударів по нафтобазі в російському Бєлгороді.

Про це він сказав в ефірі спільного телемарафону 1 квітня.

Данілов додав, що російський народ починає підозрювати, що пожежу на нафтобазі спричинила сама Російська Федерація

"Протиріччя накладаються. Суспільство на території росії починає дещо розуміти. Наприклад те, що відбулося сьогодні зранку, коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, це, по нашій інформації, зовсім не відповідає дійсності. Ми цього не коментуємо", - сказав Данілов.

Він попередив російський народ, що такі випадки можуть бути по всій території Російської Федерації, аби робити провокації.

"Вони мають розуміти, що це може бути по всій території Російської Федерації. Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. У Міністерстві оборони РФ у завданніт ракетних ударів звинуватилу ЗСУ.

До слова, що 29 березня в російському місті Білгород унаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація.

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